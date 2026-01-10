Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM Startijenn Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 14:00 – 16:00

Gratuit : oui
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : https://calendly.com/molosse-et-minus et choisissez « Atelier 1 PECCRAM – Startijenn »
Atelier GRATUIT
Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Votre enfant a peur des chiens ou au contraire, il les aime un peu trop ?Dans la rue, au parc, ou à la maison, les chiens font partie de notre quotidien.Avoir une bonne connaissance du chien et des comportements à adopter est essentiel que l’on souhaite ou non avoir une interaction avec un chien. AU PROGRAMMELes émotions, le langage et les signaux du chienLes bons gestes et réflexes à adopterComment respecter les limites du chien POUR QUI ?À destination des enfants dès 4 ans et des adultes qu’il y ait ou non un chien dans le foyer. PAR QUI ?Animé par Marion, animatrice formée PECCRAM, accompagnée de sa chienne Baba. OÙ ?Sur l’Ile de Nantes, en intérieur, dans des lieux choisis qui nous accueillent. COMMENT ?Chaque atelier de 2 heures accueille 15 participant·e·s. Les enfants sont accueilli·es dès 4 ans accompagné·es d’un·e responsable. Evénement porté par l’assocation Molosse & Minus : https://www.molosse-et-minus.com/

Startijenn Nantes 44200

