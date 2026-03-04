Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM, Startijenn, Nantes

Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM 18 et 21 mars Startijenn Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T15:30:00+01:00 – 2026-03-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Votre enfant a peur des chiens ou au contraire, il les aime un peu trop ?

Dans la rue, au parc, ou à la maison, les chiens font partie de notre quotidien.

Avoir une bonne connaissance du chien et des comportements à adopter est essentiel que l’on souhaite ou non avoir une interaction avec un chien.

AU PROGRAMME

Les émotions, le langage et les signaux du chien

Les bons gestes et réflexes à adopter

Comment respecter les limites du chien

POUR QUI ?

À destination des enfants dès 4 ans et des adultes qu’il y ait ou non un chien dans le foyer.

PAR QUI ?

Animé par Marion, animatrice formée PECCRAM, accompagnée de sa chienne Baba.

OÙ ?

Sur l’Ile de Nantes, en intérieur, dans des lieux choisis qui nous accueillent.

COMMENT ?

Chaque atelier de 2 heures accueille 15 participant·e·s. Les enfants sont accueilli·es dès 4 ans accompagné·es d’un·e responsable.

Evénement porté par l’assocation Molosse & Minus : https://www.molosse-et-minus.com/

Startijenn 57 Boulevard Victor Hugo Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/molosse-et-minus »}] [{« link »: « https://www.molosse-et-minus.com/ »}]

Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure chien atelier