Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM, Startijenn, Nantes
Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM, Startijenn, Nantes mercredi 18 mars 2026.
Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure – PECCRAM 18 et 21 mars Startijenn Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T15:30:00+01:00 – 2026-03-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00
Votre enfant a peur des chiens ou au contraire, il les aime un peu trop ?
Dans la rue, au parc, ou à la maison, les chiens font partie de notre quotidien.
Avoir une bonne connaissance du chien et des comportements à adopter est essentiel que l’on souhaite ou non avoir une interaction avec un chien.
AU PROGRAMME
Les émotions, le langage et les signaux du chien
Les bons gestes et réflexes à adopter
Comment respecter les limites du chien
POUR QUI ?
À destination des enfants dès 4 ans et des adultes qu’il y ait ou non un chien dans le foyer.
PAR QUI ?
Animé par Marion, animatrice formée PECCRAM, accompagnée de sa chienne Baba.
OÙ ?
Sur l’Ile de Nantes, en intérieur, dans des lieux choisis qui nous accueillent.
COMMENT ?
Chaque atelier de 2 heures accueille 15 participant·e·s. Les enfants sont accueilli·es dès 4 ans accompagné·es d’un·e responsable.
Evénement porté par l’assocation Molosse & Minus : https://www.molosse-et-minus.com/
Startijenn 57 Boulevard Victor Hugo Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/molosse-et-minus »}] [{« link »: « https://www.molosse-et-minus.com/ »}]
Connaissance du Chien et Prévention des Risques de Morsure chien atelier