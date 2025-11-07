CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur

Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8.7 – 8.7 – 10.5 EUR

Début : 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-07 16:30:00

2025-11-07

Magnifique Martinique présenté par Pierre Renaud, Auteur .

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

L’événement CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cholet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du Choletais