CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cholet
CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cholet vendredi 7 novembre 2025.
CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur
Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8.7 – 8.7 – 10.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 14:30:00
fin : 2025-11-07 16:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Magnifique Martinique présenté par Pierre Renaud, Auteur .
Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cholet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du Choletais