CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur INDE Kerala, sur la route du pays de Dieu. Présenté par Julie Gilles, Auteur Cholet

CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur INDE Kerala, sur la route du pays de Dieu. Présenté par Julie Gilles, Auteur

Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-01-30 16:30:00

2026-01-30

Bienvenue dans l’auto-proclamé Pays de Dieu . Terre d’histoire, de commerce, de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’ INDE, ce petit état situé au sud de l’ INDE est un endroit à part. .

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

