CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Le PEROU Par delà les chemins sacrés

Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:30:00

fin : 2026-01-09 16:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou. Des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa la ville blanche, Cuzco l’ancienne capitale de l’empire Inca.

.

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Strong and vibrant, this adventure takes us along the sacred paths of Peru. From the headwaters of the Amazon to the Bongo de Manique. Arequipa the white city, Cuzco the ancient capital of the Inca empire.

L’événement CONNAISSANCE du MONDE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Le PEROU Par delà les chemins sacrés Cholet a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du Choletais