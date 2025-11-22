Connaissance du Monde au Cinémarine Colombie, la renaissance des civilisations amérindiennes Corniche de la Plage Bénodet
Connaissance du Monde au Cinémarine Colombie, la renaissance des civilisations amérindiennes Corniche de la Plage Bénodet mercredi 1 avril 2026.
Connaissance du Monde au Cinémarine Colombie, la renaissance des civilisations amérindiennes
Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
La renaissance des civilisations amérindiennes
– Philippe BOURSICOT
Du haut du Cerro de Monserrate, frontière entre le monde sauvage et le monde moderne, le contraste est saisissant. D’un côté la ville de Bogota à l’architecture hispanique riche et colorée, de l’autre les peuples indigènes. En traversant la Colombie et son histoire, partez à la rencontre de populations qui vivent en marge de la société moderne. Elles ont conservé un rythme de vie à l’opposé du nôtre, proche de la nature, arborant des techniques de chasse et d’agriculture ancestrales, une médecine naturelle et un certain nombre de rites, danses et chants quasi chamaniques. .
Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Connaissance du Monde au Cinémarine Colombie, la renaissance des civilisations amérindiennes Bénodet a été mis à jour le 2025-11-22 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET