Connaissance du Monde au Cinémarine Compostelle, chemins de Vie Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Compostelle, chemins de Vie

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère

Chemins de Vie

– Pauline WALD

À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99

