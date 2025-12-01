Connaissance du Monde au Cinémarine GR37 Coeur de Bretagne, du Mont Saint-Michel à Crozon Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine GR37 Coeur de Bretagne, du Mont Saint-Michel à Crozon

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Du Mont Saint-Michel à Crozon

– Laurent GRANIER

Un voyage de 780km à pied à travers le centre Bretagne départ du Mont Saint-Michel puis Fougères, Vitré avant de traverser la mythique forêt de Brocéliande, longer le lac de Guerlédan, et rejoindre les mystérieux Monts d’Arrée puis la Presqu’île de Crozon jusqu’à la fameuse Pointe de Penn-Hir…

Laurent part seul à la découverte de cette Bretagne intérieure à la rencontre de ses habitants, de ses traditions vivaces et de ses terroirs d’exception au rythme de ces paysages grandioses vus du ciel. .

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99

