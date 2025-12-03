Connaissance du Monde au Cinémarine Inde, Kerala, sur la route du pays de Dieu Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Inde, Kerala, sur la route du pays de Dieu

Cinémarine Bénodet

Début : 2025-12-03 14:30:00

2025-12-03

Kerala, sur la route du pays de Dieu

– Julie GILLES

Bienvenue dans l’auto-proclamé Pays de Dieu . Terre d’histoire, de commerce de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’Inde, le Kerala, ce petit état situé au sud de l’Inde est un endroit à part. Au rythme des paysages qui défilent, des fameux backwaters , aux temples de Kochi, en passant par les collines de thé de Munnar…

Ce voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent cette terre bénie, entend nous révéler le sens de ce surnom riche de promesses. .

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne

