Connaissance du Monde au Cinémarine Japon, L’Île de Kyushu et le Bushido Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Japon, L’Île de Kyushu et le Bushido

Corniche de la Plage Bénodet Finistère

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

L’île de Kyushu et le Bushido

– Ludovic TAC

Le Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï. .

Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99

