Connaissance du Monde au Cinémarine Magnifique Martinique, une île et son peuple Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Magnifique Martinique, une île et son peuple
Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Une île et son peuple
– Pierre RENAUD
Hélène et Pierre partagent leurs découvertes sur l’île aux fleurs à travers ses plages enchanteresses, son univers sous-marin des plus diversifié, ses paysages naturels à couper le souffle, ses chefs- d’œuvre architecturaux, ses délicieuses saveurs de la cuisine créole, ses festivités carnavalesques, l’ascension d’un volcan et bien d’autres activités ! Mais au-delà des lieux visités, vous découvrirez l’histoire, la culture et les traditions de ce peuple qui a conquis le cœur de nos voyageurs ! .
Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99
