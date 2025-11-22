Connaissance du Monde au Cinémarine Magnifique Martinique, une île et son peuple Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Magnifique Martinique, une île et son peuple

Début : 2026-01-21 14:30:00

2026-01-21

Une île et son peuple

– Pierre RENAUD

Hélène et Pierre partagent leurs découvertes sur l’île aux fleurs à travers ses plages enchanteresses, son univers sous-marin des plus diversifié, ses paysages naturels à couper le souffle, ses chefs- d’œuvre architecturaux, ses délicieuses saveurs de la cuisine créole, ses festivités carnavalesques, l’ascension d’un volcan et bien d’autres activités ! Mais au-delà des lieux visités, vous découvrirez l’histoire, la culture et les traditions de ce peuple qui a conquis le cœur de nos voyageurs ! .

