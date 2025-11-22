Connaissance du Monde au Cinémarine Namibie, sur la route des Hereros Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Namibie, sur la route des Hereros

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère

Sur la route des Hereros

– Jérémie SAINT-JEAN

Récemment indépendant depuis 1990, ce pays est une terre d’exploration et de voyage inoubliable notamment grâce aux réserves animalières où se côtoient lions, girafes, hippopotames, éléphants, singes, etc… Son patrimoine est essentiellement immatériel et appartient aux dépositaires de l’histoire du pays, notamment les peuples nomades qui l’ont habité, comme les Héréros, présents depuis le XVIe siècle. Ils sont l’âme de ce pays souvent vu comme une terre sauvage et inhabitée. .

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99

