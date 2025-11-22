Connaissance du Monde au Cinémarine Pérou, par-delà les chemins sacrés Corniche de la Plage Bénodet

Connaissance du Monde au Cinémarine Pérou, par-delà les chemins sacrés

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Par-delà les chemins sacrés

– Sébastien LEFEBVRE

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde. .

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 6 74 56 59 99

