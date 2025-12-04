Connaissance du monde Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Connaissance du monde

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Visionnage du film sur “Les Lacs Italiens”, de la Lombardie à Venise de Mario Introïa.

Puis conférence commentée en direct avec les réalisateurs.

Réservation possibles directement au cinéma. .

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07

