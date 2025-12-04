Connaissance du monde Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains
Rue Docteur J. Chatard, Cinéma l'Aiglon, Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Visionnage du film sur “Les Lacs Italiens”, de la Lombardie à Venise de Mario Introïa.
Puis conférence commentée en direct avec les réalisateurs.
Réservation possibles directement au cinéma. .
Cinéma l'Aiglon
Rue Docteur J. Chatard
64250 Cambo-les-Bains
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 29 95 07
