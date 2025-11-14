Connaissance du Monde Loft Cinémas Châtellerault

Connaissance du Monde Loft Cinémas Châtellerault vendredi 14 novembre 2025.

Connaissance du Monde

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Magnifique Martinique Une île et son peuple Hélène et Pierre partagent leurs découvertes sur l’île aux fleurs à travers ses plages enchanteresses, son univers sous-marin des plus diversifié, ses paysages naturels à couper le souffle, ses chef d’œuvres architecturaux, ses délicieuses saveurs de la cuisine créole, ses festivités carnavalesques, l’ascension d’un volcan et bien d’autres activités! Mais au-delà des lieux visités, vous découvrirez l’histoire, la culture et les traditions de ce peuple qui a conquis le cœur de nos voyageurs ! .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Connaissance du Monde

German : Connaissance du Monde

Italiano :

Espanol : Connaissance du Monde

L’événement Connaissance du Monde Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne