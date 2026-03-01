Connaissance du Monde Coeur de Bretagne, du Mont St Michel à Crozon

Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:30:00

fin : 2026-03-27 16:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Un voyage de 780 kms à pied à travers le centre Bretagne. .

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

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English :

L’événement Connaissance du Monde Coeur de Bretagne, du Mont St Michel à Crozon Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais