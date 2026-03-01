CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald Cholet
CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald Cholet vendredi 20 mars 2026.
CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald
Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8.7 – 8.7 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 14:30:00
fin : 2026-03-20 16:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Un film + sur Scène, l’auteur
A l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de St Jacques de COMPOSTELLE en Espagne.
Durant ses 4 mois de marche, 2000 kms à pied, elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les amenés à se lancer sur ce chemin; et ce que cette aventure leur apporte.
Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .
Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu
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L’événement CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais