CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald

Arcades Rougé CGR Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8.7 – 8.7 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:30:00

fin : 2026-03-20 16:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Un film + sur Scène, l’auteur

A l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de St Jacques de COMPOSTELLE en Espagne.

​ Durant ses 4 mois de marche, 2000 kms à pied, elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les amenés à se lancer sur ce chemin; et ce que cette aventure leur apporte.

Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

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English :

L’événement CONNAISSANCE du MONDE COMPOSTELLE Chemins de Vie présenté par Pauline Wald Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais