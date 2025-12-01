Connaissance du monde GR37 Cœur de Bretagne Du Mont Saint-Michel à Crozon cinéma rex Pontivy

Connaissance du monde GR37 Cœur de Bretagne Du Mont Saint-Michel à Crozon cinéma rex Pontivy mercredi 10 décembre 2025.

cinéma rex ZA St Niel Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Laurent GRANIER

Un voyage de 780km à pied à travers le centre Bretagne départ du Mont Saint-Michel puis Fougères, Vitré avant de traverser la mythique forêt de Brocéliande, longer le lac de Guerlédan, etrejoindre les mystérieux Monts d'Arrée puis la Presqu'île de Crozon jusqu'à la fameuse Pointe de Pen-Hir… Laurent part seul à la découverte de cette Bretagne intérieure à la rencontre de ses habitants, de ses traditions vivaces et de ses terroirs d'exception au rythme de ces paysages grandioses vus du ciel.

cinéma rex ZA St Niel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 79 41

