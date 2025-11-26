Connaissance du monde Inde Kerala « Sur la route du pays de Dieu » cinéma rex Pontivy

Connaissance du monde Inde Kerala « Sur la route du pays de Dieu » cinéma rex Pontivy mercredi 26 novembre 2025.

Connaissance du monde Inde Kerala « Sur la route du pays de Dieu »

cinéma rex ZA St Niel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Bienvenue dans l’auto-proclamé “Pays de Dieu”. Terre d’histoire, de commerce, de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’Inde, le Kerala, ce petit état situé au sud de l’Inde est un endroit à part.

Au rythme des paysages qui défilent, des fameux “backwaters”, aux temples de Kochi, en passant par les collines de thé de Munnar… Ce voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent cette terre bénie, entend nous révéler le sens de ce surnom riche de promesses.

Un film de Marie DUBOIS, présenté par Julies GILLES .

cinéma rex ZA St Niel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 79 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Connaissance du monde Inde Kerala « Sur la route du pays de Dieu » Pontivy a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté