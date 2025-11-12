Connaissance du monde Japon L’île de Kyushu et le Bushido cinéma rex Pontivy

cinéma rex ZA St Niel Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-12 16:00:00

2025-11-12

Ludovic TAC

Le Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï. .

cinéma rex ZA St Niel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 79 41

