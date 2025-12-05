CONNAISSANCE du MONDE La COLOMBIE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cinéma CGR Cholet
CONNAISSANCE du MONDE La COLOMBIE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cinéma CGR Cholet vendredi 5 décembre 2025.
CONNAISSANCE du MONDE La COLOMBIE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur
Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8.7 – 8.7 – 10.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05 16:30:00
Date(s) :
2025-12-05
La renaissance des civilisations amérindiennes. .
Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu
English :
L’événement CONNAISSANCE du MONDE La COLOMBIE A l’écran, un film + sur scène, l’Auteur Cholet a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais