Connaissance du monde La Grèce Pau mardi 18 novembre 2025.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Évoquer le pays qui a inventé les sciences exactes, la beauté et la démocratie est un défi audacieux. Un défi relevé par le réalisateur Vincent HALLEUX dans ce documentaire qui présente d’abord Athènes, la plus ancienne capitale européenne, une ville vieille de pas moins de 3400 ans.

Athènes et les îles proches du Pirée appelées Saroniques sont l’un des plus grands carrefours de l’humanité. Nous partirons à la découverte des fabuleux balcons d’Athènes Salamine, Égine, Spetsès et Hydra, l’île majestueuse au gigantesque théâtre naturel. Sa beauté à couper le souffle nous mènera hors du temps. Par le passé, elle a séduit des artistes tels que les peintres Marc Chagall et Pablo Picasso, ou encore l’actrice Sophia Loren, entre autres célébrités.

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

