Connaissance du monde La Russie éternelle Pau mardi 20 janvier 2026.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Les réalisateurs Michel DRACHOUSSOFF et Robert-Émile CANAT nous offrent avec leur documentaire Ma Russie éternelle des images exceptionnelles, une vision personnelle des lieux les plus connus (Moscou, Saint-Pétersbourg), et de nombreux autres qui le sont beaucoup moins (la mer Blanche, la Carélie). Ce film nous présente les aspects les plus beaux de la Russie ancienne, au travers de ses cités grandioses, de ses palais, des bulbes de ses églises et cathédrales, de ses fêtes populaires. Le commentaire fort, sans complaisance, nous plonge dans la réalité de la Russie contemporaine à la recherche de ses racines et qui tente de réaliser son devoir de mémoire par rapport à son histoire souvent tragique.

Un voyage très personnel, d’une grande beauté et d’une grande poésie.

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

