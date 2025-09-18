Connaissance du monde L’Antarctique Pau

Connaissance du monde L’Antarctique Pau mardi 3 février 2026.

Connaissance du monde L’Antarctique

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

L’Antarctique a depuis toujours nourri l’imaginaire des explorateurs les plus ambitieux. Son climat est si extrême que l’homme n’a jamais pu s’y implanter. Pourtant, ce continent blanc est le théâtre des plus belles aventures humaines. Ce film part à la découverte des histoires méconnues des explorateurs d’hier et des scientifiques d’aujourd’hui.

La réalisatrice Solène DESBOIS vous invite à effectuer un voyage spectaculaire aux confins du monde qui vous dévoilera les splendeurs d’un sanctuaire immaculé qu’il faut à tout prix préserver.

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

