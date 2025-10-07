Connaissance du monde Le Cambodge Pau
Connaissance du monde Le Cambodge Pau mardi 7 octobre 2025.
Connaissance du monde Le Cambodge
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR
Tarif réduit
Le nouveau film de Sébastien BRAQUET, Cambodge, le sourire retrouvé , réalisé en collaboration avec son père Emmanuel, nous propose un voyage dans un pays sublime au peuple attachant. Ce documentaire part à la recherche de Cambodgiens perdus de vue, neuf personnes au destin émouvant que l’auteur avait filmées dans le cadre d’un précédent documentaire. À travers des paysages splendides, cette recherche conduit le spectateur des sites les plus célèbres aux temples oubliés, du centre de Phnom Penh au cœur de la jungle.
Séances à 15h séance au CGR Saint Louis
Séances à 20h séance au CGR Université .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
