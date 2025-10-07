Connaissance du monde Le Cambodge Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Le nouveau film de Sébastien BRAQUET, Cambodge, le sourire retrouvé , réalisé en collaboration avec son père Emmanuel, nous propose un voyage dans un pays sublime au peuple attachant. Ce documentaire part à la recherche de Cambodgiens perdus de vue, neuf personnes au destin émouvant que l’auteur avait filmées dans le cadre d’un précédent documentaire. À travers des paysages splendides, cette recherche conduit le spectateur des sites les plus célèbres aux temples oubliés, du centre de Phnom Penh au cœur de la jungle.

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

