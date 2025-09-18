Connaissance du monde Magnifique Martinique Une île et son peuple cinéma rex Pontivy

Connaissance du monde Magnifique Martinique Une île et son peuple cinéma rex Pontivy mercredi 14 janvier 2026.

cinéma rex ZA St Niel Pontivy Morbihan

Début : 2026-01-14 16:00:00

2026-01-14

Pierre RENAUD

Hélène et Pierre partagent leurs découvertes sur l'île aux fleurs à travers ses plages enchanteresses, son univers sous-marin des plus diversifié, ses paysages naturels à couper le souffle, ses chef d'œuvres architecturaux, ses délicieuses saveurs de la cuisine créole, ses festivités carnavalesques, l'ascension d'un volcan et bien d'autres activités! Mais au-delà des lieux visités, vous découvrirez l'histoire, la culture et les traditions de ce peuple qui a conquis le cœur de nos voyageurs ! .

cinéma rex ZA St Niel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 79 41

