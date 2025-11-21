Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONNAISSANCE du MONDE NAMIBIE Cholet

CONNAISSANCE du MONDE NAMIBIE Cholet vendredi 21 novembre 2025.

CONNAISSANCE du MONDE NAMIBIE

Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8.7 – 8.7 – 10.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 14:30:00
fin : 2025-11-21 16:30:00

Date(s) :
2025-11-21

  .

Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99  l.granier@connaissancedumonde.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONNAISSANCE du MONDE NAMIBIE Cholet a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme du Choletais