Connaissance du monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés Bibliothèque municipale Quévert dimanche 1 mars 2026.

Bibliothèque municipale Quévert

Début : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

Ciné-conférence de Connaissance du Monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde.

‍Un film de Sébastien Lefebvre présenté par Laurent Granier.

Sur réservation par mail ou par téléphone. .

Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 79 66

