Connaissance du monde saison 2025/2026 Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2025-10-07

Huit destinations, huit conférences, huit voyages uniques à la rencontre de notre planète pour découvrir le monde autrement.

Depuis près de 80 ans, Connaissance du monde vous accueille dans les salles obscures en transformant le cinéma en un lieu de rencontre, de découverte et d’émerveillement.

Pour cette nouvelle saison, vous êtes invités à vivre huit aventures humaines exceptionnelles, à la croisée du voyage, de la culture, de l’histoire et de la nature. Ce ne sont pas de simples projections chaque séance est une rencontre vivante car, comme le veut la tradition, le réalisateur-cinéaste sera présent sur scène pour présent sur scène pour présenter son film, une présence qui donne tout son sens au mot partage .

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

