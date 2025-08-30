Connaissances du Monde Colombie, La renaissance des civilisations amérindiennes Route de Dinard Dinan

Connaissances du Monde Colombie, La renaissance des civilisations amérindiennes

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan

2026-03-24 14:30:00

2026-03-24

Colombie, La renaissance des civilisations amérindiennes

En présence Philippe Boursicot.

Du haut du Cerro de Monserrate, frontière entre le monde sauvage et le monde moderne, le contraste est saisissant. D’un côté la ville de Bogota à l’architecture hispanique riche et colorée, de l’autre les peuples indigènes. En traversant la Colombie et son histoire, partez à la rencontre de populations qui vivent en marge de la société moderne. Elles ont conservé un rythme de vie à l’opposé du nôtre, proche de la nature, arborant des techniques de chasse et d’agriculture ancestrales, une médecine naturelle et un certain nombre de rites, danses et chants quasi chamaniques.

Un film d’Alexandre Fabre présenté par Philippe Boursicot.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

