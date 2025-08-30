Connaissances du Monde Compostelle, Chemin de vie Route de Dinard Dinan
Connaissances du Monde Compostelle, Chemin de vie Route de Dinard Dinan mardi 3 février 2026.
Connaissances du Monde Compostelle, Chemin de vie
Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Compostelle, Chemin de vie
En présence de Pauline Wald
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique.
Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .
Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Connaissances du Monde Compostelle, Chemin de vie Dinan a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme