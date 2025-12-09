Connaissances du Monde GR37 Cœur de Bretagne Route de Dinard Dinan

GR37 Cœur de Bretagne, Du Mont Saint-Michel à Crozon

En présence du réalisateur Laurent Granier

Un voyage de 780km à pied à travers le centre Bretagne départ du Mont Saint-Michel puis Fougères, Vitré avant de traverser la mythique forêt de Brocéliande, longer le lac de Guerlédan, et rejoindre les mystérieux Monts d’Arrée puis la Presqu’île de Crozon jusqu’à la fameuse Pointe de Pen-Hir… Laurent part seul à la découverte de cette Bretagne intérieure à la rencontre de ses habitants, de ses traditions vivaces et de ses terroirs d’exception au rythme de ces paysages grandioses vus du ciel.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

