Connaissances du Monde Inde Kerala, Sur la route du pays de Dieu Route de Dinard Dinan

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

En présence de Julie Gilles

Bienvenue dans l’auto-proclamé “Pays de Dieu”. Terre d’histoire, de commerce, de nature et de culture, sanctuaire des traditions vivantes de l’Inde, le Kerala, ce petit état situé au sud de l’Inde est un endroit à part.

Au rythme des paysages qui défilent, des fameux “backwaters”, aux temples de Kochi, en passant par les collines de thé de Munnar… Ce voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui peuplent cette terre bénie, entend nous révéler le sens de ce surnom riche de promesses.

Un film de Marie Dubois, présenté par Julie Gilles

Dans le cadre de Connaissances du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

