Connaissances du Monde Japon, L’île de Kyushu et le Bushido Route de Dinard Dinan

Connaissances du Monde Japon, L’île de Kyushu et le Bushido Route de Dinard Dinan mardi 11 novembre 2025.

Connaissances du Monde Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 14:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

Présenté par Ludovic Tac

Le Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Connaissances du Monde Japon, L’île de Kyushu et le Bushido Dinan a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme