Connaissances du Monde Magnifique Martinique, Une île et son peuple Route de Dinard Dinan

Connaissances du Monde Magnifique Martinique, Une île et son peuple Route de Dinard Dinan mardi 13 janvier 2026.

Connaissances du Monde Magnifique Martinique, Une île et son peuple

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Magnifique Martinique, Une île et son peuple

En présence du réalisateur Pierre Renaud

Hélène et Pierre partagent leurs découvertes sur l’île aux fleurs à travers ses plages enchanteresses, son univers sous-marin des plus diversifié, ses paysages naturels à couper le souffle, ses chef d’œuvres architecturaux, ses délicieuses saveurs de la cuisine créole, ses festivités carnavalesques, l’ascension d’un volcan et bien d’autres activités! Mais au-delà des lieux visités, vous découvrirez l’histoire, la culture et les traditions de ce peuple qui a conquis le cœur de nos voyageurs !

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Connaissances du Monde Magnifique Martinique, Une île et son peuple Dinan a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme