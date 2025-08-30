Connaissances du Monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés Route de Dinard Dinan

Connaissances du Monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés Route de Dinard Dinan mardi 10 mars 2026.

Connaissances du Monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Pérou, Par-delà les chemins sacrés

En présence de Laurent Granier

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde.

Un film de Sébastien Lefebvre présenté par Laurent Granier.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde .

Route de Dinard Emeraude cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Connaissances du Monde Pérou, Par-delà les chemins sacrés Dinan a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme