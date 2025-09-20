Connaissez-vous l’origine de l’eau du robinet ? Station de pompage Châlons-en-Champagne

Connaissez-vous l’origine de l’eau du robinet ? Station de pompage Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Connaissez-vous l’origine de l’eau du robinet ? Samedi 20 septembre, 10h30, 13h30 Station de pompage Marne

Visite en extérieur : prévoir des vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Curieux de connaître l’origine de l’eau qui coule à votre robinet ? Plongez dans les coulisses de la station de pompage de Châlons-en-Champagne : une occasion unique de découvrir le parcours de cette ressource vitale.

Station de pompage 39 rue du canal louis XII, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Chaque jour, environ 15 000 m³ d’eau sont produits dans la station de pompage de Châlons-en-Champagne pour satisfaire les besoins de 60 000 habitants.

Des visites sont programmées chaque année, durant les Journées du Patrimoine et la Semaine européenne de réduction des déchets (fin novembre).

Curieux de connaître l’origine de l’eau qui coule à votre robinet ? Plongez dans les coulisses de la station de pompage de Châlons-en-Champagne : une occasion unique de découvrir le parcours de cette…

© Animation du patrimoine