Connaissons-nous vraiment nos voisins ? Découvrons les rats et les pigeons Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Renseignements : lueuranimalis@gmail.com Tout public

Atelier. Les pigeons et les rats sont des animaux bien particuliers : ils ont traversé l’histoire à nos côtés, vivent en ville avec nous, et sont sujets à de nombreux préjugés. Mais connaissons-nous vraiment ces animaux ? C’est en apprenant à les découvrir que nous pouvons mieux cohabiter et trouver des solutions éthiques qui répondent à nos besoins et à celles de ces animaux. Et c’est en les découvrant que l’on réalise que nous partageons au quotidien la ville avec des individus fascinants. Lors de cet atelier, partons ensemble à la découverte de ces animaux au travers de l’éthologie, la science du comportement animal : cognition et émotions seront ici explorées et nous pourrons réfléchir ensemble à la création d’un panneau de cohabitation. Si la science est un fantastique vecteur pour en apprendre plus sur les animaux et ainsi les protéger, un vecteur plus sensible permet aussi de s’ouvrir à de nouvelles perceptions. Une lecture ou rédaction de poème sur ces animaux (re)découverts vous sera donc proposée. Et si l’on vous disait que les rats font preuve d’empathie, et que les pigeons font la différence entre plusieurs styles de peintures ? L’objectif de cet atelier est ainsi de percevoir ces animaux d’une nouvelle manière et de voir à quel point ces voisins du quotidien nous ressemblent bien plus qu’on ne l’imaginerait. Cet évènement est organisé par l’association Ethosph’r et Lueur Animalis.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200