Connaître Compiègne Musée Antoine Vivenel Compiègne samedi 20 septembre 2025.

Durée de la séance : 50 minutes maximum
Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04 (nombre de places limité par séance)
Le billet de la séance est à retirer à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:50:00
Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

Site d’immersion historique Connaître Compiègne !
Embarquez pour une séance dans le Site d’Immersion Historique et plongez dans l’histoire de Compiègne et de sa région au travers d’un certain nombre de dispositifs multimédia.

Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d'arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d'art extra-européen.
Les musées de Compiègne