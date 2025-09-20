Connaître Compiègne Musée Antoine Vivenel Compiègne

Connaître Compiègne 20 et 21 septembre Musée Antoine Vivenel Oise

Durée de la séance : 50 minutes maximum

Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04 (nombre de places limité par séance)

Le billet de la séance est à retirer à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:50:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

Site d’immersion historique Connaître Compiègne !

Embarquez pour une séance dans le Site d’Immersion Historique et plongez dans l’histoire de Compiègne et de sa région au travers d’un certain nombre de dispositifs multimédia.

Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons

