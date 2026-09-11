Connaître et protéger les chauves-souris à Arronville, Foyer rural, Arronville
vendredi 11 septembre 2026 · Foyer rural · Arronville
Informations pratiques
Connaître et protéger les chauves-souris à Arronville Vendredi 11 septembre, 18h00 Foyer rural Val-d’Oise
Gratuit – places limitées, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:45:00+02:00
Le Comité Départemental de Spéléologie du Val d’Oise organise en association avec la Mairie et le Club Spéléo d’ARRONVILLE (95) une conférence au cours de laquelle vous pourrez découvrir la vie et les particularités des chauves-souris de notre région. Une exposition sur les chauves-souris et une buvette vous seront proposées à partir de 18h.
Après la conférence, une petite balade nocturne (prévoir une lampe) à proximité de la salle nous permettra d’écouter les chauves-souris grâce à un détecteur d’ultrasons.
Foyer rural impasse des claquets Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 55 06 72 »}]
Conférence et balade nocturne