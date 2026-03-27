Connaître et reconnaître les Characées – Rhône, Îloz, Meyzieu

Connaître et reconnaître les Characées – Rhône Mercredi 27 mai, 09h00 Îloz Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Parfois nommées « Charagnes », « Girandoles » ou « lustres d’eau », les Characées sont des végétaux étranges et peu connus. Placées aujourd’hui parmi les algues, une quarantaine de taxons sont actuellement répertoriés en France, dont 24 dans le Massif central. Après une matinée en salle, nous apprendrons à reconnaître les principales espèces rencontrées sur notre territoire, notamment au sein des milieux aquatiques du Grand Parc de Miribel-Jonage.

Sortie proposée en collaboration avec Métropole de Lyon.

Durée : 8h (matinée en salle ; après-midi sur le terrain)

Public : Réseau de botanistes, public initié ; limité à 25 personnes.

RDV à 9h à l’Îloz, Grand Parc de Miribel-Jonage, Chem. du Moulin de Cheyssin, 69330 Meyzieu

Prévoir pique-nique,bottes et vêtements adaptés aux milieux aquatiques et aux conditions météorologiques, loupe de terrain.

Gratuit

Réservation : www.cbnmc.fr/agenda

Infos : Mattia MAGLIO / 07 56 47 39 55

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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A la découverte des Characées, ces végétaux étranges et peu connus.

M.MERCIER/CBNMC