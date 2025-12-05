Conne-de-Labarde s’illumine Conne-de-Labarde
Conne-de-Labarde s’illumine Conne-de-Labarde vendredi 5 décembre 2025.
Conne-de-Labarde s’illumine
Le Bourg Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez admirer les illuminations de la ville !
Nous aurons le plaisir de vous proposer vin chaud, marrons et pizza. .
Le Bourg Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 37
English : Conne-de-Labarde s’illumine
L’événement Conne-de-Labarde s’illumine Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides