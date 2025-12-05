Conne-de-Labarde s’illumine Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde s’illumine

Le Bourg Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Venez admirer les illuminations de la ville !

Nous aurons le plaisir de vous proposer vin chaud, marrons et pizza. .

Le Bourg Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 37

