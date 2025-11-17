Connecter Talents, Technologies et Capitaux pour accélérer l’Innovation dans le secteur de la Santé et des Biotechnologies Halle de l’Innovation Montpellier Jeudi 11 décembre, 18h30 sur inscription

Soirée Alumni Grandes Ecoles à Montpellier

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 18h30

Programme

Chers diplômés, acteurs économiques du tissu montpelliérain et de sa région, nous avons le plaisir de vous inviter au prochain évènement inter-Grandes Écoles dédié à la thématique de la Santé et des Biotechnologies.

Située au cœur d’un écosystème scientifique et technologique en plein essor, la région de Montpellier s’impose aujourd’hui comme un pôle d’excellence en innovation santé. Elle réunit des acteurs majeurs en biotechnologie, medtech et diagnostics — des start-ups aux laboratoires académiques, en passant par les investisseurs et incubateurs spécialisés, jusqu’aux grands groupes internationaux qui ont choisis d’installer leurs sites dans la région montpelliéraine. Cette concentration unique de talents, de recherche et de capitaux favorise l’émergence de collaborations prometteuses.

Cet événement rassemblera des acteurs majeurs de l’écosystème montpelliérain de la Santé et des Biotechnologies, pour une table ronde dynamique, suivie d’un moment convivial de networking.

Intervenants :

• Gonzague Issenmann (alumni INSEAD)

CEO de Womed (traitements des pathologies utérines complexes)

Membre du conseil d’administration de AcuSurgical, Sim&Cure et Sensome

• Alexandre Salvador (alumni HEC et executive education INSEAD) et Fanny Louvet-de Verchère (alumni HEC)

CEO et Chief Product & Marketing Officer, Intrasense (solutions d’imagerie médicale)

• Michael Chekroun (alumni EDHEC)

Directeur de MedVallee Montpellier (pôle d’excellence mondial en Santé Globale à Montpellier, favorisant l’innovation en décloisonnant enseignement supérieur, recherche et monde économique.)

Ex-CEO de Carenity (réseau social destiné aux personnes concernées par une maladie chronique)

• Martine Garnier (alumni HEC)

Neuro-pharmacologue, Directeur de Recherche et Développement Preclinique Pharmaceutique, spécialiste de la Douleur, Psychiatrie et Maladie Rares.

• Martin Broly (alumni HEC)

Médecin biologiste, chercheur au laboratoire de génétique des maladies rares et autoinflammatoires du CHU de Montpellier

Un cocktail de networking suivra la table ronde — une belle occasion d’échanger avec les intervenants et les participants.

Déroulé de la soirée

► 18h30 – 19h00 – Accueil des participants

► 19h00 – 20h30 – Table ronde avec les témoignages suivis de questions/réponses

► A partir de 20h30 – Prolongation des échanges autour d’un apéritif

Adresse

Halle de l’Innovation

10 Place Françoise Héritier – 34000 Montpellier

Située sur la ZAC Cambacérès, proche de la gare Montpellier Sud de France, la Halle de l’Innovation est le bâtiment-totem de l’innovation et des startups de la Métropole de Montpellier.

