Connectés ou déconnectés

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’Espace Parents vous présente une soirée spectacle par le Barocco Théâtre avec la participation de Glitches sur le thème du quotidien des ados et des parents.

Cette soirée sera suivi d’un cycle d’ateliers s’étalant jusqu’au mois de Juin.

L’Espace Parents vous présente une soirée spectacle par le Barocco Théâtre avec la participation de Glitches sur le thème du quotidien des ados et des parents.

Cette soirée sera suivi d’un cycle d’ateliers s’étalant jusqu’au mois de Juin. .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 86 97 espaceparents@jouelestours.fr

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English :

Espace Parents presents an evening show by Barocco Théâtre with the participation of Glitches on the theme of the daily lives of teenagers and parents.

This evening will be followed by a series of workshops lasting until June.

L’événement Connectés ou déconnectés Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 37