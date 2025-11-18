Nouvelle initiation au Mix !

Au programme : comprendre le fonctionnement d’une table de mixage, de platines CDJ et un temps de pratique pour s’entraîner sur des transitions. Le cours sera initié par Ara, dj et fondatrice de Connect’HER.

Rendez-vous dans la chaufferie de la Machine du Moulin Rouge, lieu emblématique des nuits parisiennes.

Le cours sera donné en petit groupe et est réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires. Ce cours s’adresse aux débutant.e.s.

Connect’Her revient au Bar à Bulles le mardi 18 novembre 2025 pour un nouvel atelier de production musicale.

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-18T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T19:30:00+02:00_2025-11-18T21:30:00+02:00

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/connecther-initiation-au-mix-digital-avec-ara/ https://fb.me/e/6kSxgS6lp https://fb.me/e/6kSxgS6lp