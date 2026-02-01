Nouvelle initiation au Mix !

Au programme : comprendre le fonctionnement d’une table de mixage, de platines CDJ et un temps de pratique pour s’entraîner sur des transitions.

Rendez-vous dans la chaufferie de la Machine du Moulin Rouge, lieu emblématique des nuits parisiennes.

Le cours sera donné en petit groupe et est réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires. Ce cours s’adresse aux débutant.e.s.

Le mardi 24 février 2026

de 19h30 à 21h30

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

