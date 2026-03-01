Nouvelle initiation au Mix !

Au programme : comprendre le fonctionnement d’une table de mixage, de platines CDJ et un temps de pratique pour s’entraîner sur des transitions.

Rendez-vous dans la chaufferie de la Machine du Moulin Rouge, lieu emblématique des nuits parisiennes.

Le cours sera donné en petit groupe et est réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires. Ce cours s’adresse aux débutant.e.s.

Connect’Her revient au Bar à Bulles le mardi 17 mars 2026 pour un nouvel atelier de production musicale.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h30 à 21h30

payant

16,50 euros l’atelier.

Réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-17T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T19:30:00+02:00_2026-03-17T21:30:00+02:00

Le Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

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