Connect’her – Initiation au mix vinyle Bar à Bulles Paris

Connect’her – Initiation au mix vinyle Bar à Bulles Paris mardi 23 septembre 2025.

Initiation au mix sur vinyles avec la Dj Mely !

Cours réservé aux dj débutantes, on apprendra à pratiquer le mix sur des platines vinyles Technics. Lancement du disque et calage du disque vinyle au bon bpm.

Connect’Her revient au Bar à Bulles le mardi 23 septembre 2025 pour un nouvel atelier de production musicale.

Le mardi 23 septembre 2025

de 19h30 à 21h30

payant Public adultes.

début : 2025-09-23T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-23T19:30:00+02:00_2025-09-23T21:30:00+02:00

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

https://fb.me/e/b1zWWRl3k