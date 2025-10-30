Connect’her – Initiation au mix vinyle Bar à Bulles Paris

Connect’her – Initiation au mix vinyle Bar à Bulles Paris jeudi 30 octobre 2025.

Initiation au mix sur vinyles avec la Dj Mely !

Cours réservé aux dj débutantes, on apprendra à pratiquer le mix sur des platines vinyles Technics. Lancement du disque et calage du disque vinyle au bon bpm.

Connect’Her revient au Bar à Bulles le jeudi 30 octobre 2025 pour un nouvel atelier de production musicale.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h30 à 21h30

payant Public adultes.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

