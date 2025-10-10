« Connemara » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
« Connemara » au cinéma à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
1h 55min | Drame De Alex Lutz
Avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin
Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ? 4 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
1h 55min | Drama By Alex Lutz
With Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin
German :
1h 55min | Drama Von Alex Lutz
Mit Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin
Italiano :
1h 55min | Drammatico Di Alex Lutz
Con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin
Espanol :
1h 55min | Drama Por Alex Lutz
Con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin
