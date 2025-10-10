« Connemara » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

1h 55min | Drame De Alex Lutz

Avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ? 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

